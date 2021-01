PG Nationals Spring Split 2021: ecco i dettagli

Torna il PG Nationals Spring Split 2021, il più prestigioso torneo di League of Legends organizzato in Italia.

Il torneo non è nuovo nel settore ed è organizzato da PG Esports, società italiana dedicata all’organizzazione di tornei di Esports e che vanta diversi appuntamenti come i PG Nationals dedicati a Rainbow Six Siege attualmente in corso.

Il PG Nationals Spring Split avrà il via ufficiale il 13 gennaio e le squadre che vi parteciperanno saranno moltissime, eccone qui una breve selezione. Ci saranno Mkers, Outplayed, Romulea Esports, Cyberground Gaming, Macko, GG &

Esports, Axolotl e Samsung Morning Stars, i vincitori dell’edizione passata che faranno di tutto per confermare il loro primato.

Con questi grandi nomi lo spettacolo sarà sicuramente assicurato.

Le gare si terranno in streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. Mercoledì 13 gennaio alle ore 19 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del torneo con il playday.

I turni si terranno ogni settimana mercoledì e giovedì fino a fine febbraio. Dal primo marzo inizieranno i playoff che si terranno da lunedì a mercoledì fino al 14 marzo. La finale è già stata fissata per il 21 marzo!