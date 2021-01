Fortnite: server offline stamattina, arriva l’aggiornamento v15.20

Se siete dei giocatori di Fortnite, sappiate che questa mattina (mercoledì 13 gennaio 2021) i server del gioco verranno messi offline per permettere agli addetti ai lavori di Epic Games di preparare il terreno per aggiungere il nuovo aggiornamento v15.20. I server saranno inaccessibili a partire dalle ore 10:00 nostrane.

Queste manutenzioni di solito hanno una durata di circa un paio d’ore e dunque, i server dovrebbero tornare online verso l’ora di pranzo. Non appena i server andranno offline, non sarà possibile accedere alle modalità di gioco presenti, ovvero Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa. Prima di potervi riaccedere, sarà necessario scaricare la nuova patch. I contenuti aggiunti dall’update verranno svelati tramite le consuete note della patch messe a disposizione da Epic tramite il sito ufficiale di Fortnite. Avete letto quali sono le differenze tra la versione occidentale e quella orientale dello sparatutto in terza persona?

Battle up close and personal in our new update.

v15.20 is scheduled for release on January 13. Downtime for the update will begin at approx. 4 AM ET (09:00 UTC). pic.twitter.com/O3P6uDMHV0

— Fortnite Status (@FortniteStatus) January 12, 2021