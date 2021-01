God of War 2: arriva il sound designer di The Last of Us Part II

Se esistesse qualcosa di simile al calciomercato, diremmo che Sony Santa Monica Studio ha messo a segno un colpo da 90. Direttamente da Naughty Dog infatti è stato assunto il sound designer di The Last of Us Part II, ovvero Beau Anthony Jimenez, che si unisce così al team per lavorare sul comparto audio del nuovo God of War 2, cui nome finale dovrebbe essere God of War Ragnarok.

È stato lo stesso sound designer a dare l’annuncio, ritenendosi onorato per quento nuovo compito affidatogli:

“Onorato di contribuire alla tradizione di PlayStation di spingere il settore in avanti con esperienze dal suono iconico … a partire dal prossimo titolo di God of War!”



Nel curriculum di Jimenez troviamo collaborazioni con titoli del calibro di Destiny, Ori and the Blind Forest, The Witness e soprattutto, l’approdo in Naughty Dog per lavorare ai comparti sonori di Uncharted: L’Eredità Perduta e per l’appunto, The Last of Us Part II. Parlando di God of War 2, il titolo attualmente non è stato confermato tra i giochi in arrivo su PlayStation 5 nel corso del 2021. C’è da preoccuparsi?