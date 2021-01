Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Anteprima: arriva il gatto Super Saiyan

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è uno di quei titoli per Nintendo Switch con un piede ben saldo nel passato e uno già avanti verso il futuro. Può sembrare l’ennesima operazione nostalgia, o tutto sommato la semplice “ripresa” di una produzione già bella che pronta da servire in tavola. In parte è certamente anche questo. E tuttavia il silenzio degli ultimi mesi qualcosa doveva pur dire: l’ha detto nelle ultime ore, quando Nintendo ha finalmente pubblicato il primo trailer (del gameplay) del titolo. Insomma, ora ne sappiamo di più su Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e (sorpresa, sorpresa) non si tratterà semplicemente di una facile conversione da Wii U a Nintendo Switch. Vi spieghiamo perché in questa agevole anteprima e giacché ci siamo, vi mostriamo anche il nuovo trailer dedicato alla furia di Bowser.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: il gioco base? c’è di più!

Come prima cosa Super Mario 3D World + Bowser’s Fury riproporrà su Nintendo Switch il gioco base di Nintendo Wii U. E qui almeno un paio di parole vanno spese, in onore della produzione originaria: Super Mario 3D World all’epoca (era l’inverno del 2013) fu un vero e proprio gioiellino e per molti giocatori anche uno dei pochi motivi che avrebbero spinto ad acquistare una console molto sfortunato nella storia della Grande N. Il capitolo 3D del celebre platform poteva vantare una trama inedita, un gameplay solido ma rinnovato nei potenziamenti e in alcune situazioni, e infine un comparto multiplayer rigorosamente in locale, per giocare in compagni di altri tre amici nello stesso momento (da qui la presenza di altri personaggi giocabili, come Peach, Luigi, Toad, Rosalina).

Ma – gioco base a parte – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury offrirà ben di più! A distanza di più di sette anni infatti, Nintendo ha sviluppato un’espansione vera e propria, indicata da quel “Bowser’s Fury” presente nel titolo. Ne sapevamo pochissimo fino al trailer cui accennavamo in apertura: semplicemente era noto che sarebbe tornato il nemico del titolo base, Bowser, che se la sarebbe nuovamente ripresa con Mario. Questa volta però, sfruttando il power up che ha reso noto 3D World presso il grande pubblico, e cioè la campanella in grado di trasformare in Gatto il protagonista. La versione gattosa di Bowser si è rivelata un po’ più energica e violenta… praticamente quasi una tigre, più che un micio domestico. L’espansione Bowser’s Fury porrà quindi il giocatore di fronte a situazioni, poteri, nemici (e alleati) inediti rispetto all’avventura base, che pure sarà offerta all’interno del pacchetto. Trattandosi di una conversione, non vi saranno sconti per chi acquistò a suo tempo Super Mario 3D World su Nintendo Wii U.

Il mondo corrotto di Bowser’s Fury

Quello di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, relativamente all’espansione in questione, sembra essere un mondo corrotto. Bowser deve aver creato qualche problema al potere della Campana, nel tentativo di utilizzarla per ottenere un nuovo potenziamento e dunque sconfiggere Mario. Difatti il filmato mostra aree di gioco completamente inedite (questo è un bene), che pur sfruttando elementi di gioco parzialmente già visti su Nintendo Wii U, puntano decisamente in una direzione altrettanto nuova e “fresca”. Il bilanciamento sembra pesare più verso la novità: e questo ci fa ben sperare! Bowser’s Fury quasi sicuramente non sarà un reimpasto di 3D World condito con minime aggiunte.

Ma ciò che spicca nella direzione artistica è proprio la corruzione che alimenta i nuovi livelli: ciò avverrà per tutti singoli mondi esplorabili, o solo in alcuni? Magari in quelli iniziali o finali? All’inizio una campana completamente nera e “agghindata” di spine si risveglia in tutto il suo colore: è il segnale che si può ancora riscattare questa landa desolata, grazie all’arrivo di Mario e (forse) all’aiuto di un inspiegabile alleato… Bowser Junior! Già, perché diamine Bowser Junior dovrebbe accompagnare Mario con il suo piccolo veicolo volante? Di solito si impegna nell’ostacolarlo, al fine di aiutare il padre Bowser.

Questa considerazione ci riporta allo spunto iniziale: Bowser deve aver innescato poteri che non riesce a controllare o che hanno definitamente fatto uscire di testa il cattivone della serie. Tanto che persino suo figlio ha deciso di dare un mano allo storico rivale di famiglia, pur di riportarlo alla ragione. Con le buone o più probabilmente con una sana boss fight.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: un gameplay inedito

Se la vista non ci ha ingannati (e se pure, dovrebbe averlo fatto solo in parte) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury proporrà anche un gameplay inedito all’interno dei singoli livelli. La presenza di Bowser Junior è fondamentale per rendere l’idea: avrete notato che il piccoletto è munito di un bel pennellone, e che non disdegna di utilizzarlo su determinati elementi di gioco (per esempio sui muri). Ciò significa che la sua presenza influirà sulla progressione, permettendo così di avanzare verso aree normalmente inaccessibili oppure di ottenere power up nascosti.

Ma al di là del nuovo personaggio (che forse non sarà neanche controllabile in prima persona, chi lo sa) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury offrirà anche dei nuovi oggetti di gioco, come le medaglie a forma di gatto. Non è dato sapere il loro utilizzo per il momento, ma nel trailer sembra vadano raccolte: forse costituiranno gli obiettivi principali di determinati mondi. E con loro anche altri oggetti mai visti prima, che erano assenti in Super Mario 3D World per Nintendo Wii U. Graditissimo il ritorno di Plessie e di altri nemici già visti nella versione base, che avevano invece ancora molto da dire e per contro, detestabile l’ennesima riproposizione in tutte le salse possibili e immaginabili dei bowserotti.

Nuove sorprese in arrivo?

La visione ripetuta del nuovo trailer di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ci ha convinti di una verità tutto sommato intuibile: nuove sorprese sono probabilmente in arrivo. E facciamo riferimento, ovviamente, alle trasformazioni giganti di Mario e Bowser, mai viste prima. Una sorta di “forma mistica” della naturale evoluzione tramite la campanella del gatto. Mario ad un certo punto diventa un vero colosso, qualcosa a metà strada tra i giganti di Attack on Titan e la Volpe a Nove Code di Naruto (anche se pare un Super Saiyan a tutti gli effetti). Bowser dal canto suo sembra davvero temibile nella veste corazzata completamente nera, dominata da alcune tinte color fuoco. Che il nemico abbia drasticamente perso il controllo?

Ma le novità a cui facciamo riferimento non terminano qui. Se per il momento vi abbiamo proposto le nostre riflessioni, sappiamo invece già da ora, infatti, che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury garantirà il multiplayer fino a quattro giocatori, esattamente come su Wii U… ma Nintendo Switch finalmente introdurrà anche l’online! Dunque, avrete tra le mani il primo, storico Super Mario 3D giocabile in cooperativa con gli amici tramite la connessione di rete. Mario Kart e Super Mario 35 sono esperienze differenti, quindi non provate a dire che avevate già visto qualcosa di simile.

Restano invece generici gli aspetti che Nintendo ha promesso di rivedere: è altamente probabile (ma appunto non certo) che la grafica già ottima di Super Mario 3D World Wii U venga così rivista e potenziata. Mentre invece è stato già assicurato che la “velocità di gioco” del titolo su Nintendo Switch subirà un notevole potenziamento. Non vediamo l’ora di sperimentare con mano queste modifiche, il cui senso in realtà ci sfugge, almeno per il secondo aspetto dei due.

Non manca poi molto al lancio di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in esclusiva su Nintendo Switch: allora sapremo finalmente quanto (e come) Nintendo abbia deciso di usare, all’interno di una produzione che appare da subito da un lato molto conservativa (è un porting del titolo per Wii U) dall’altro decisamente innovativa (Bowser Jr. giocabile, trasformazioni colossali, nuovi oggetti nei vari livelli). Chiaramente, il nostro verdetto sarà uno dei primi ad arrivare, quindi restate sintonizzati sulle nostre pagine; e dopo la lettura dell’anteprima, perché non tornate a ridare un’occhiata (ora consapevole) al recente trailer?