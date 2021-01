The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV: arriva il 9 aprile su Switch in America e in Europa

La versione Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV verrà lanciata il 9 aprile in Nord America e in Europa e il 16 aprile in Oceania, come hanno annunciato l’editore NIS America e lo sviluppatore Falcom: l’uscita occidentale, di norma esce meno di un mese dopo il lancio in Giappone, datato in precedenza per il 18 marzo; The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nel settembre 2018 in Giappone, seguito da ottobre 2020 in Nord America e novembre 2020 in Europa; una data di lancio per Steam e GOG sarà annunciata in un secondo momento. Di seguito una panoramica del gioco:

L’Impero Ereboniano è sull’orlo di una guerra totale! Ambientato poco dopo la fine di Trails of Cold Steel III , gli eroi della Classe VII si trovano contro la piena forza dell’Impero nel tentativo di fermare il suo percorso di dominio totale. Inoltre, l’eroe della Guerra Civile Ereboniana e istruttore di Classe VII, Rean Schwarzer, è scomparso. Ora, gli studenti di Classe VII, vecchi e nuovi, devono unirsi agli eroi di tutto il continente per creare l’unica possibilità che il mondo abbia di essere risparmiato dalla distruzione totale.

Caratteristiche principali

The Ultimate Class Reunion – Vantando il più grande roster nella storia della serie, eroi di tutto il mondo cercano di unirsi alla causa! Gli eroi di Classe VII si uniscono alla Sezione Supporto Speciale di Crossbell e persino agli eroi di Liberl.

– Vantando il più grande roster nella storia della serie, eroi di tutto il mondo cercano di unirsi alla causa! Gli eroi di Classe VII si uniscono alla Sezione Supporto Speciale di Crossbell e persino agli eroi di Liberl. Battaglia più raffinata – Saranno presenti anche le vecchie funzioni oltre ai nuovi sistemi di combattimento della serie The Legend of Heroes, come la possibilità di evocare mech giganti sul campo per attacchi devastanti, utilizzare Auto Battle per combattimenti più convenienti e utilizzare Lost Arts, il più potente Magia orbitale capace di cambiare le sorti della battaglia.

– Saranno presenti anche le vecchie funzioni oltre ai nuovi sistemi di combattimento della serie The Legend of Heroes, come la possibilità di evocare mech giganti sul campo per attacchi devastanti, utilizzare Auto Battle per combattimenti più convenienti e utilizzare Lost Arts, il più potente Magia orbitale capace di cambiare le sorti della battaglia. Pursuits of the War Weary – Tra epiche battaglie, riprendi fiato con una serie di mini-giochi tra cui i preferiti di ritorno come Vantage Master, pesca e giochi di puzzle! E introducendo nuove attività come il poker, il blackjack e l’Horror Coaster.