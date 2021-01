Mundaun: l’horror game della MWM Interactive verrà lanciato il 16 marzo

Mundaun è un racconto horror ambientato in una valle segreta nelle Alpi, lo sviluppo del titolo da parte di Hidden Fields di Ziegler e MWM Interactive è iniziato dal 2017: ispirato a racconti e folklore da una varietà di regioni, l’ambientazione inquietante del gioco insieme allo stile artistico unico disegnato a matita di Mundaun hanno immediatamente attirato l’attenzione. Primo titolo integrale della Interactive, Mundaun iniziò come appassionato progetto del creatore e game designer Michel Ziegler anni prima dell’inizio dello sviluppo; le Alpi sono uno scenario che Ziegler trova particolarmente suggestivo e anche inquietante: approfittando della posizione distintiva, Mundaun si concentra maggiormente sull’evocazione di sentimenti di oppressione e terrore, piuttosto che fare affidamento su spaventi da salto o altri tipici tropi dei giochi horror. Di seguito una panoramica del titolo:

I giocatori vestiranno i panni di un uomo che deve tornare a Mundaun, un vero luogo nelle Alpi svizzere, dopo aver appreso della misteriosa morte di suo nonno in un incendio; al suo arrivo, si rende presto conto che qualcosa di malevolo sta perseguitando gli abitanti rimasti della piccola città: i giocatori esploreranno numerosi luoghi sulla montagna Mundaun, che vanno da prati appartati a cime innevate, al fine di scoprire segreti, risolvere enigmi fatti a mano e sopravvivere a incontri pericolosi per la vita nella loro ricerca per trovare la ragione di questi eventi diabolici.

Per celebrare l’ imminente lancio di Mundaun , Hidden Fields, in collaborazione con l’editore MWM Interactive, pubblicherà una serie di brevi video bisettimanali dietro le quinte che mostrano il processo creativo di Ziegler, nonché alcune delle ispirazioni folcloristiche e della vita reale per il gioco. Il primo episodio è già uscito su YouTube; Inoltre, gli utenti Discord possono unirsi al server Mundaun per una sessione di domande e risposte con Ziegler il 13 gennaio, a partire dalle 10:00 PT / 13:00 ET. Mundaun verrà lanciato il 16 marzo 2021 su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X.