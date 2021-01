Project Hazel: Razer svela le sue mascherine anti Covid

Fin dall’inizio della pandemia, Razer è stata proattiva nella lotta contro il COVID-19, con la conversione dei propri impianti di produzione per la realizzazione di mascherine mediche e la donazione di 1 milione di mascherine chirurgiche agli operatori sanitari nell’ambito dell’iniziativa Razer Health. Ora l’azieda presenta la mascherina intelligente multiuso del Project Hazel, per far fronte alla crescente enfasi su igiene e rischi sanitari imprevisti, nonché alle questioni ambientali legate alle mascherine monouso, valorizzando al contempo le funzionalità di una protezione personale multiuso.

Project Hazel presenta un design chiaro e trasparente, in modo che chi sta intorno possa vedere le espressioni del viso, e permetta ai non udenti di leggere il labiale di chi la indossa. Le luci interne si attivano automaticamente al buio, permettendo di esprimersi chiaramente indipendentemente dalla luminosità ambientale.

Inoltre, poiché le mascherine possono anche smorzare le voci, la nuova tecnologia Razer VoiceAmp (in attesa di brevetto) utilizza un microfono e un amplificatore integrati per migliorare il discorso dell’utente, garantendo una comunicazione chiara e al tempo stesso sicura.

​Per ridurre gli sprechi causati dalle mascherine usa e getta, la mascherina intelligente del Project Hazel utilizza ventilatori a disco sostituibili e ricaricabili che possono essere convenientemente igienizzati da batteri e virus collocandoli all’interno del case di ricarica rapida wireless dotato di raggi ultravioletti disinfettanti. Gli indicatori luminosi mostrano i livelli di carica, e la lunga durata della batteria consente facilmente di utilizzare la mascherina per tutto il giorno.

La mascherina rivestita in silicone presenta un raffreddamento attivo e regolazione dell’aria, introducendone fresca ed espellendo CO2. Il risultato è una tenuta ermetica grazie agli occhielli auricolari regolabili, che consentono di personalizzarne le dimensioni per una vestibilità sicura che non ostruisce la bocca. Per aggiungere un tocco di colore e stile, chi le indossa può attivare due zone di illuminazione personalizzabili Razer Chroma RGB che offrono 16,8 milioni di colori e una serie di effetti di illuminazione dinamica.

Per maggiori informazioni su Project Hazel, è possibile visitare il sito ufficiale del prodotto.