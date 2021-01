Genshin Impact: rivelata la data e i dettagli dell’evento Hypostatic Symphony

Genshin Impact ha già iniziato il nuovo anno con alcuni aggiornamenti a sorpresa e sebbene la versione 1.2 e la sua regione Dragonspine siano arrivate tecnicamente a dicembre del 2020, il 2021 ha già introdotto un nuovo personaggio a cinque stelle, Ganyu e molte altre interessanti aggiunte; di recente, il gioco ha dato il via a un evento, The Lost Riches, incentrato su una speciale caccia al tesoro avente come ricompensa delle Seelie; i giocatori saranno felici di sapere che fra pochi giorni inizierà un nuovo evento: Hypostatic Symphony.

Il live streaming speciale della versione 1.2 di Genshin Impact ha confermato che la nuova patch del gioco avrebbe introdotto più di un nuovo evento in-game: i tre eventi sono i seguenti: Treasure-Seeking Seelie, Hypostatic Symphony e eventualmente un ‘altro Marvelous Merchandise: l’evento è Lost Riches ed introduce le mini-seelie a Genshin Impact ; Hypostatic Symphony, invece, riguarda un nuovo tipo di nemico e inizierà mentre è in corso Lost Riches; secondo un post ufficiale dello sviluppatore del gioco, miHoYo, Hypostatic Symphony si svolgerà dal 16 gennaio 2021 alle 10:00 fino al 31 gennaio 2021 alle 3:59 (ora del server). L’evento presenterà un nuovo tipo di ipostasi soprannominate Pure Hypostases e offrirà delle Prismogemme ai viaggiatori una volta completato, e uno speciale biglietto da visita Genshin Impact al raggiungimento di un particolare punteggio totale; l’unica restrizione all’evento annunciato fino ad ora è un Adventure Rank (AR) minimo di 20: Solo i giocatori di AR 20 o superiore potranno partecipare a Hypostatic Symphony; si presume che diversi Pure Hypostases saranno introdotti come nemici, il che ha senso data l’esistenza di nemici Geo, Anemo ed Electro Hypostases: anche in base al linguaggio del post, i giocatori possono presumere che questo evento, consisterà in una sorta di sfida ripetibile. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC, PS5 e PS4 ed è attualmente in fase di sviluppo per Switch.

Greetings, Travelers! The Hypostatic Symphony event will be starting soon. Join your fellow Travelers and challenge these all-new Pure Hypostases together.

Below is an overview of upcoming events, be sure to check it out!#GenshinImpact pic.twitter.com/vMS3UvbkYQ

