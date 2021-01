Star Wars: annunciato un nuovo gioco da parte di Ubisoft

Ubisoft ha appena annunciato un nuovissimo titolo open-world di Star Wars, in collaborazione con Lucasfilm, e lo sviluppo del gioco sarà guidato dal team dietro The Division, ovvero Massive Entertainment. Il progetto è ancora all’inizio del processo di produzione, al punto in cui Massive sta ancora assumendo personale. Quindi si hanno ancora pochi dettagli in merito, e novità a riguardo non arriveranno nel breve periodo.

Julian Gerighty, director di The Division 2 e The Crew, sarà il creative director del gioco, e verrà utilizzato lo Snowdrop Engine dello studio. “Oltre a ciò, Lucasfilm Games non ha rivelato nulla sui personaggi o sulle ambientazioni dell’universo di Star Wars che il gioco avrà”. Per quanto riguarda Electronic Arts in tutto questo, che aveva un contratto di esclusiva di 10 anni per i videogiochi di Star Wars, sembra che ora Lucasfilm Games stia permettendo al marchio di venire utilizzato anche da altri team. Parlando con Wired, Sean Shoptaw, senior vice president of Global Games and Interactive Experience di Disney, ha detto: “EA è stata e continuerà ad essere un partner strategico e molto importante per noi, adesso e per il futuro. Ma sentivamo che c’era bisogno anche di spazio per gli altri”.

Oltretutto, ieri è stato annunciato un altro titolo che orbita nell’universo Lucasfilm. Un gioco su Indiana Jones in sviluppo da parte di Bethesda.