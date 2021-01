Nitro e Aspire: i nuovi portatili di Acer

Acer annuncia i notebook gaming Nitro 5 e i notebook Aspire 5 e 7, basati sui nuovi Processori Mobili AMD Ryzen Serie 50001 in grado di offrire prestazioni di alto livello. Con una potenza di elaborazione massima di 8 core combinano memoria a bassa potenza ad alta larghezza di banda con un basso consumo energetico e fino al doppio della velocità di trasmissione dati raggiunta dalla precedente generazione di RAM.

Di seguito sono disponibili le specifiche di ciascun prodotto:

Acer Nitro 5:

La linea di notebook gaming Acer Nitro 5 è potenziata con i nuovi Processori Mobile AMD Ryzen 9 5900 Serie HX e una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTX™ 3080. A completare la dotazione di CPU/GPU ci sono due slot per un supporto di archiviazione SSD M.2 PCIe e/o HDD SATA (sono supportati SSD NVMe fino a 2 TB e HDD fino a 2 TB), fino a 32 GB di RAM1 DDR4 3200 e una connessione di rete veloce sia cablata con Killer E2600 sia wireless con Wi-Fi 61. I nuovi notebook Nitro 5 sono disponibili con display da 15,6 pollici o 17,3 pollici, con display quad high-definition (QHD) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz o display full highdefinition (FHD) con un refresh rate fino a 360 Hz. Gli utenti possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale con il software NitroSense, che dà loro il controllo sulla gestione termica e sulla velocità delle ventole.

Acer Aspire 7:

Questi nuovi dispositivi sono dotati del potente Processore Mobile AMD Ryzen serie 5000 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce GTX 16501, caratteristiche che li rendono ideali per le esigenze di professionisti e appassionati.

La potenza di elaborazione è racchiusa in solo 2,15 kg e rende questo notebook perfetto per poter lavorare in movimento senza rinunciare alle prestazioni. Con un massimo di 32 GB di memoria1 DDR4 e un’unità SSD1 PCIe fino a 1 TB, è il dispositivo ideale per la produttività.

Presenta inoltre una connettività di ultima generazione, con USB-C per un trasferimento dati superveloce fino a 5 Gbps. Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) migliora il throughput medio della rete.

Il design sottile include un display FHD da 15,6 pollici con una cornice sottile, che offre un rapporto screen-to-body dell’81,61%. Le tecnologie Acer Color Intelligence e Acer ExaColor lavorano insieme per fornire immagini estremamente precise sotto l’aspetto cromatico. Acer Color Intelligence offre una visualizzazione più brillante e vivida con un minore carico della CPU, regola dinamicamente in tempo reale gamma e saturazione, ottimizzando il colore e la luminosità, senza clipping o sovra-saturazione.

Acer Aspire 5:

Il dispositivo offre i potenti Processori AMD Ryzen Serie 5000 affiancati dalla GPU AMD Radeon RX 640, 24 GB di memoria e un SSD M.2 PCIe NVMe fino a 1 TB e/o un HDD 1 fino a 2 TB HDD. Il design sottile da 17,95 mm e il rivestimento in alluminio sabbiato conferiscono al notebook un aspetto elegante e lucido. Le cornici sottili circondano un display IPS 6 FHD da 15,6 pollici, che include anche l a tecnologi Acer BlueLightShield per ridurre l’emissione di luce blu , potenzialmente dannosa per gli occhi.

Come Aspire 7 anche Aspire 5 offre la più recente connettività con USB-C.

Prezzi e disponibilità:

Acer Nitro 5 15” (AN515 – 45) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 1199 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7 , GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB ).

(AN517 – 41) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 1299 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7 , GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB ).

Acer Aspire 7 (A715 – 42G) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 899 euro.

Acer Aspire 5 (A515 – 45) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 679 euro.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Acer.