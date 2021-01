Little Nightmares II: demo disponibile su console

Su PC la demo era disponibile da inizio dicembre (qui infatti potete leggere il nostro provato su Steam), ma da oggi 13 gennaio la versione di prova di Little Nightmares II arriva anche su console. È infatti possibile scaricarla su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione il publisher Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Il gioco completo sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dall’11 febbraio. La versione per le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S arriverà invece più avanti durante questo 2021.

Questa la descrizione della demo del gioco in sviluppo da parte di Tarsier Studio, attraverso la pagina del PlayStation Store:

Torna in un mondo d’incantevole terrore con Little Nightmares II, un gioco d’avventura e di suspense con protagonista Mono, un ragazzo intrappolato in un mondo distorto dal brusio della trasmissione malvagia di un ripetitore lontano.

Questa demo ti consentirà di scoprire la Landa desolata, luogo in cui vive un Cacciatore assetato di sangue, e avere un assaggio delle avventure che ti aspettano nella versione completa.

Avrai il coraggio di affrontare questa nuova serie di piccoli incubi?

Queste le caratteristiche del gioco attraverso il sito ufficiale di Bandai Namco:

GIOCA UN’EMOZIONANTE E OSCURA AVVENTURA RICCA DI SUSPENSE

Una miriade di nuovi abitanti ti aspettano per tormentare i tuoi passi e disturbare il tuo sonno.

Supera in astuzia il sadico Insegnante, sopravvivi al Cacciatore assetato di sangue e fuggi da terrificanti personaggi, mentre Mono e Six affrontano insieme il loro viaggio in questo mondo.

SCOPRI UN MONDO FANTASTICO CORROTTO DALLA SIGNAL TOWER

Fuggi ad un mondo rovinato dall’interno.

Il tuo viaggio ti porter attraverso boschi raccapriccianti, scuole sinistre, fino alla terribile Signal Tower per scoprire la fonte del male che si diffonde tramite gli schermi di tutto il mondo.

RISVEGLIA IL TUO BAMBINO INTERIORE PER SALVARE SIX DALL’OSCURITÀ

Six sta svanendo da questo mondo e la sua unica speranza è quella di guidare Mono verso la Signal Tower.

In questo mondo di incubi, sei il suo unico faro di speranza.

Riuscirai a trovare il coraggio per respingere i nemici e collaborare con Six per dare un senso alla Signal Tower?