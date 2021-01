Iris Fall: il processo creativo della musica in un video

Disponibile su PC dal 2018, Iris Fall è arrivato anche su console all’inizio di questo 2021. Oggi il team NexT Studios ha pubblicato un filmato che mostra il processo creativo della musica del gioco, con la costruzione di uno strumento a corde, una sorta di cetra da tavolo, fatto apposta per ricreare determinati suoni in-game.

Come fa sapere il testo che accompagna il video:

Iris.Fall è un puzzle game 3D con uno straordinario stile artistico e un concetto centrale di “luci e ombre”. Per abbinare la sua grafica unica e i delicati dispositivi meccanici, il team audio di NExT utilizza musica sperimentale come nota chiave e timbro per dare si che il gioco sia “una festa per le orecchie” unica nel suo genere, che combina strumenti e dispositivi unici, conferendo il “racconto oscuro” ambientato in un teatro fatiscente con immaginazione e texture acustiche. A quanto pare, il risultato è soddisfacente!

Sempre per quanto riguarda NexT Studios, vi ricodiamo che ad ottobre era uscito Crown Trick, RPG Rogue Like, in partership con Team17.

Questo l’incipit della storia di Iris.Fall:

Dopo il risveglio da un sogno, Iris segue un gatto nero in un teatro fatiscente, viaggiando avanti e indietro attraverso uno strano labirinto di luci e ombre. Mentre la storia si svolge, Iris inizia a rendersi conto che tutto in questo teatro sembra avere una sorta di connessione nascosta con se stessa.