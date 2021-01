Electronic Arts al lavoro su diversi titoli non annunciati a tema Star Wars

Questa settimana è partita davvero col botto, tra Bethesda al lavoro su un progetto relativo all’iconico Indiana Jones e Ubisoft che sta per affacciarsi ad un’altra icona cinematografica occidentale, Star Wars. Il colosso francese, tuttavia, non è il solo attualmente all’opera su un progetto ambientato di uno dei mondi di George Lucas. Electronic Arts, infatti, è al lavoro non su uno ma ben su più progetti volti ad aumentare i prodotti videoludici dedicati a Star Wars.

Lucasfilm Games è ovviamente in collaborazione con EA e, durante un’intervista, il vice Douglas Reilly, ha dichiarato che al momento non vi sono dettagli da condividere ma che il grosso publisher americano è attualmente al lavoro su diversi titoli ambientati nel mondo di Star Wars.

Siamo molto orgogliosi dei giochi che abbiamo creato assieme ad EA. Continueremo a lavorare insieme a loro e la nostra partnership non è mai stata così forte. Sebbene non abbiamo ancora molti dettagli da darvi, possiamo però dire che stiamo lavorando a vari progetti assieme ai talnetuosi team di EA.



Electronic Arts non è intenzionata a lasciare in disparte le proprie produzioni sulla celebre serie cinematografica. Vi ricordiamo che non sono poche le possibilità di un nuovo capitolo per Star Wars Jedi Fallen Order, il quale ha riscosso un gran successo tra i fan. In merito all’annuncio riguardo l’etichetta LucasFilm Games, di seguito la dichiarazione ufficiale rilasciata da Electronic Arts:

“Siamo orgogliosi della nostra collaborazione di lunga data con Lucasfilm Games, che proseguirà negli anni a venire. I nostri talentuosi team hanno creato alcuni dei videogiochi di maggior successo nella storia del franchise di Star Wars, tra cui Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront e Battlefront II, Star Wars: Galaxy of Heroes e Star Wars: Squadrons. Adoriamo Star Wars e non vediamo l’ora di creare esperienze ancor più emozionanti per i giocatori.”

Come potete vedere in calce, tramite le pagina ufficiale Twitter del publisher, è stato condiviso un post che conferma quanto riferito da Reilly durante l’intervista. Cosa ne pensate? Che titoli credete mostrerà Electronic Arts?