Call Of Duty Black Ops Cold War: svelata la nuova mappa per la modalità Zombi?

Per molti anni, la modalità Zombi di Call of Duty è stata un caposaldo della serie, passata di volta in volta da uno sviluppatore all’altro. Sebbene, la penultima iterazione del franchise, Modern Warfare, abbia accantonato l’idea, quest’ultima si è presentata nuovamente nell’ultima installazione targata Activision, con Black Ops Cold War e, ben presto sembra, i giocatori potranno falciare orde di zombi su una nuova mappa.

Tramite l’account ufficiale Twitter, Treyarch ha condiviso un’immaigne di quella che sembra la nuova mappa in arrivo, Projekt Endstation, nominata nell’immagine come Omega Outpost 25. Magari non è ancora il massimo dell’informazione ma, stando sempre all’immagine nel post, Treyarch promette che ci sarà dell’altro, presto.

Call Of Duty Black Ops Cold War è attualmente disponibile su quasi la totalità delle piattaforme e, inoltre, vi ricordiamo che da domani 14 gennaio sarà disponibile ad una prova gratuita, la modalità cooperativa Zombi.