Kena Bridge of Spirits: nuovi dettagli sull’esplorazione

Indubbiamente, Kena Bridge of Spirits ha spiccato l’anno scorso durante il suo primo reveal. Inizialmente atteso come titolo di lancio per PlayStation 5, ha poi subìto un posticipo e, sebbene siano state condivise tante immagini riguardo il meraviglioso lato tecnico del titolo, non molto è stato poi detto su altro, sino ad oggi.

Josh Grier, co-fondatore di Ember Lab, tramite un articolo pubblicato sull’Official PlayStation Magazine, ha parlato di un nuovo aspetto del gioco. Ha dichiarato che, sebbene l’opera sia pensata per essere “principalmente lineare“, vi saranno comunque elementi di fondamentale importanza come l’esplorazione e una progressione non del tutto palese.

Forse, una delle parti più importanti dell’articolo di Grier è quella dove esso spiega che è possibile andare avanti in diverse maniere. uno degli esempi è quello della scelta di risolvere un puzzle o, se lo si preferisce, sconfiggere un mini-boss lungo la via. Non è chiaro quanto spesso ci si troverà in tale situazione ma, effettivamente, suona come un modo piuttosto “non lineare” di portare avanti un titolo di questo tipo.

Sperando di saperne di più nelle settimane a venire, vi ricordiamo che Kena Bridge of Spirits è attualmente atteso quest’anno per PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.