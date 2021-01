Boundary arriverà questa estate su PC e PlayStation 4

Qualche mese fa vi parlammo di un nuovo competitive shooter da parte della Skystone Games, Boundary, FPS incentrato sul combattimento nello spazio, ovviamente ambientato in un futuro a noi prossimo. Il titolo, annuncia il team di sviluppo, arriverà questa estate per PlayStation 4 e PC.

Le altre piattaforme però, dovranno aspettare, probabilmente arriveranno comunque entro quest’anno ma, al momento, non ci è dato conoscere alcuna finestra di lancio approssimativa. Mentre vi lasciamo al trailer che trovate in calce, qui sotto potete leggere una descrizione del prodotto direttamente da Skystone Games, mentre vi avvertiamo che è disponibile la pagina prodotto su Steam.

Ambientato in un futuro alternativo, dove la Space Force è qualcosa di più rispetto ad una Serie TV di Netflix, Boundary esplora il combattimento nello spazio come mai prima d’ora. Prendendo il meglio delle meccaniche FPS, aggiungendo il movimento a Gravità Zero, Surgical Scalpels ha creato una nuova, viscerale esperienza per i fan degli shooter competitivi. Combatti su ciò che resta delle stazioni spaziali su mappe che, letteralmente, mancano di gravità.