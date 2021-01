Hogwarts Legacy ufficialmente rimandato al 2022

Senza ombra di dubbio, moltissimi giocatori e fan della saga di Harry Potter saranno rimasti a bocca aperta quando Hogwarts Legacy fu annunciato lo scorso settembre, durante uno degli State of Play di PlayStation. In quel momento, tantissimi hanno sperato in una data d’uscita o, comunque, in più informaizoni possibili. Benché qualcosa nel tempo sia arrivato, in realtà non è mai stato nulla di così concreto e, oggi, Portkey Games ha purtroppo annunciato il posticipo dell’attesissimo titolo.

Previsto inizialmente per un generico 2021, il titolo ambientato nell’amato mondo di Harry Potter è stato rimandato ad un altro generico 2022, aumentando così l’attesa non di poco. Comunque, gli sviluppatori hanno voluto lasciare un messaggio rivolto ai propri fan riguardo l’ardua scelta.

Vorremmo ringraziare i fan di tutto il mondo per la reazione all’annuncio di Hogwarts Legacy dallo studio Portkey Games. Creare la miglior possibile esperienza per tutto il Mondo della Magia e i fan del gaming, è di fondamentale importanza per noi, avendo così deciso di dare al gioco il tempo di cui ha bisogno.

Hogwarts Legacy sarà pubblicato nel 2022.

Si chiude così il messaggio che arriva direttamente dalla pagina Facebook del titolo, il quale rimarrà ancora molto atteso da tanti fan. Non c’è da meravigliarsi, comunque, con i tempi che corrono nell’industria videoludica in un periodo come questo. Inoltre, l’intero settore è reduce da un periodo di rinvii da parte di moltissime software house o, peggio ancora, titoli non pronti ma ugualmente rilasciati sul mercato.

Ovviamente, GamesVillage continuerà a darvi informazioni su Hogwarts Legacy non appena si saprà di più, mentre vi lasciamo al trailer mostrato a settembre che trovate in calce alla notizia.