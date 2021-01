Kitsune Tails: annunciato il nuovo platformer giapponese

Il developer indie Kitsune Games ha alle spalle una buona esperienza nel campo dei giochi platformer, e proprio oggi ha annunciato un nuovo titolo, Kitsune Tails, che verrà sviluppato in collaborazione con MidBoss e che, dopo essere passato per Kickstarter nel corso di questo 2021, è previsto all’uscita nel primo trimestre del 2022.

Kitsune Tails sarà ispirato, secondo le parole degli stessi sviluppatori, “ai più grandi classici della mitologia giapponese”. Un gioco che dunque intende attingere allo sterminato patrimonio di miti e leggende della cultura nipponica per creare un’esperienza videoludica all’altezza dei grandi platformer del passato.

“I segreti sono una delle basi dei platformer classici, e volevamo usare questo come veicolo per raccontare una storia di relazioni complicate e scoperta di se stessi.

Solo utilizzando tutte le abilità infuse negli adorabili outfit e negli altri oggetti che Yuzu troverà durante il suo viaggio potrete davvero scoprire l’intero racconto, ma Kitsune Tails avrà anche molte opzioni di accessibilità che permetteranno ai giocatori di definire la difficoltà della sfida”

Queste sono state le parole della fondatrice di Kitsune Games, Emma “Eniko” Maassen, rilasciate alla stampa per commentare l’annuncio del videogame.

Kitsune Tails arriverà in sette lingue (giapponese, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo) e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (via Steam e itch.io).