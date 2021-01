Reliance Jio collabora con MediaTek per ospitare il torneo Free Fire

Reliance Jio ha annunciato una partnership con il produttore di componenti elettronici taiwanese MediaTek per ospitare un torneo Free Fire in India con un montepremi di INR 1.25M ($ 17K). Il torneo di 70 giorni sarà trasmesso sull’app Jio TV e su YouTube ed è ospitato tramite la piattaforma Jio Games.

Questa non è la prima incursione di Reliance Jio nel mondo degli Esport poiché il marchio ha organizzato tornei più piccoli sulla loro piattaforma in passato. Tuttavia, questo è un coinvolgimento più diretto come organizzatore di tornei e un’offerta molto più consistente in termini di montepremi. Tuttavia, c’è poca chiarezza in termini di ciò che Reliance Jio vuole fare negli Esport, quando intende farlo e come prevede di scalare.