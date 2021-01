Twitch firma Samsung come sponsor per la sua piattaforma Rivals

Twitch ha firmato un contratto con Samsung per diventare un nuovo sponsor della sua piattaforma Rivals, dove la società attiverà i suoi smartphone Galaxy organizzando tornei di gioco mobile.

Rivals è la serie di tornei su Twitch che in genere coinvolge streamer di grandi nomi in competizione e questo accordo sarà per la durata di quest’anno e incentrato su Samsung e Twitch che organizzano eventi in co-branding come Twitch Rivals Mobile Challenge. Questo sarà un evento in cui i migliori streamer e giocatori mobili giocheranno a una serie di diversi videogiochi su smartphone. I termini finanziari non sono stati divulgati.

I giochi mobili sono in aumento a livello globale, poiché spesso sono una versione molto più accessibile rispetto ai giochi su PC o console per videogiochi come PlayStation e Xbox. Altri elementi dell’accordo includono “Mobile Mondays offerto da Samsung”, che sarà una serie di tornei per giocatori più occasionali con premi in caso, e “Mobile Gaming Heroes”, che sarà un gruppo di creatori di contenuti che ospiteranno riproduci in streaming e fai altri video sui giochi mobili. I giocatori durante gli eventi useranno telefoni abilitati per Galaxy 5G. L’accordo inizia con una trasmissione stasera.

Il gruppo di sponsorizzazione di Twitch ha aggiunto una serie di partner alla sua piattaforma Rivals nell’ultimo anno, tra cui Verizon, Capital One e AB InBev.