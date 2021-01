SEGA: sorprese in arrivo nel livestream di domani?

Nei primi giorni del 2021 sono state molte le compagnie di videogiochi che hanno deciso di rilasciare entusiasmanti annunci che hanno scatenato la fantasia dei fan, e sembra proprio che anche SEGA non voglia rimanere indietro. La società nipponica infatti, attraverso il suo profilo Twitter europeo, ha annunciato che nel suo livestream, previsto per domani, ci sarà “qualcosa di speciale” per i suoi fan, lasciando intendere che potrebbe arrivare qualche inattesa sorpresa.

Non è facile immaginare cosa SEGA possa aver preparato, e del resto dell’annuncio non si sa ancora nulla se non che dovrà avvenire domani. L’unico progetto della casa nipponica atteso a breve è il port per PC e Xbox One di The Yakuza Remastered Collection, ed è quindi possibile che le novità anticipate da SEGA riguardino proprio questo titolo.

Speculare sulle possibilità comunque, non porterà a nessuna certezza. Ma se di una cosa possiamo essere sicuri è che la sorpresa non sarà nemmeno lontamente negativa come quella che SEGA ci ha riservato durante il 2020, quando, all’improvviso, a novembre, ha venduto la divisione arcade in Giappone, a causa delle problematiche economiche dovute alla pandemia da Covid-19.

Per scoprire di più di questa sorpresa che SEGA Europe sembra avere in serbo per tutti i suoi fan non vi resta che continuare a seguirci. L’attesa, del resto, non sarà poi così lunga. Il livestream è previsto domani!