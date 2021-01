Jujutsu Kaisen: vendite alle stelle grazie all’anime

Se il successo di Demon Slayer nel 2020 ci ha insegnato qualcosa, è stato che un adattamento animato può fare la fortuna di un serie manga molto più di quanto generalmente non si creda. E adesso Jujutsu Kaisen sembra confermare questo insegnamento.

Se l’opera di Koyoharu Gotoge è diventata il manga più venduto nella terra del Sol Levante dopo l’uscita dell’anime infatti, sembra proprio che anche il manga di Gege Akutami, la cui prima stagione dell’adattamento animato (prodotta dallo studio MAPPA) è attualmente in corso, abbia aumentato, fino a raddoppiarlo, il suo volume di vendite, proprio grazie all’anime.

Shueisha infatti ha annunciato che attualmente Jujutsu Kaisen conta circa 20 milioni di copie in circolazione in Giappone, avendo fatto segnare un incremento del 235% nelle vendite rispetto al periodo precedente alla messa in onda dell’anime. A ottobre infatti, c’erano poco più di 8.5 milioni di copie in circolazione, un numero che era salito a 15 milioni entro dicembre.

Insomma, le avventure di Yuji Itadori stanno appassionando moltissimo i fan dei manga in giro per il mondo, e sembra proprio che Jujutsu Kaisen si affermerà come il nuovo capolavoro del genere shonen, ora che altre grandi opere come L’attacco dei giganti o lo stesso Demon Slayer sono arrivate alla loro conclusione. Se siete curiosi, il manga è disponibile in forma digitale su Viz Media, mentre l’anime viene trasmesso da Crunchyroll!