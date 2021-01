Berserk: rimandata la mostra a causa del Covid

Lo scorso ottobre i fan di Berserk avevano avuto un colpo al cuore quando era stato annunciato uno straordinario evento dedicato al capolavoro dark fantasy di Kentaro Miura. Una mostra dedicata all’opera, che si sarebbe tenuta per due settimane, dal 30 gennaio al 15 febbraio 2021, presso la zona commerciale Sunshine City di Tokyo. Un evento imperdibile per tutti i fan di questo stupendo manga e anime.

Anche se già all’epoca chi sperava in una nuova serie anime ispirata all’opera di Miura rimase deluso, purtroppo oggi i fan saranno costretti a sopportare un’altra grande delusione. A pochi giorni dall’apertura dell’evento infatti, la situazione epidemiologica relativa alla pandemia da Covid-19 si è aggravata al punto tale che il Giappone ha scelto di rinviare l’evento a una data che, almeno per il momento, è ancora sconosciuta.

Fin dalla fine degli anni ’80, quando il primo numero di Berserk venne serializzato su Young Animal, le vicende di Gatsu e della sua Squadra dei Falchi, nella loro ricerca di vendetta contro il loro vecchio amico Griffith. La speranza delle orde di fan di questa straordinaria opera è quella riuscire finalmente a vederne la conclusione.

Il rinvio della mostra, annunciato via social, è sicuramente una bruttissima notizia per tutti i fan, ma è solo l’ultima vittima di una pandemia che non sta lasciando respiro all’industria degli anime in generale. Anche moltissimi film animati, tra cui l’attesissimo Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time infatti stanno rischiando il rinvio a causa dello stato d’emergenza.