Demon Slayer: ecco i complimenti di Yoshiyuki Tomino

Esistono dei nomi, nell’industria degli anime, che hanno un peso superiore rispetto a tutti gli altri. Sono i nomi di coloro che hanno fatto la storia di questo medium, creando alcune delle saghe di maggior successo di sempre. Nomi come quello di Yoshiyuki Tomino, il creatore di un franchise immortale come Mobile Suit Gundam. I complimenti da parte di un nome di questo peso valgono doppio, e questo sicuramente Koyoharu Gotoge, il creatore di Demon Slayer, lo sa molto bene.

Dopo che un altro totem come Eiichiro Oda ha fatto i suoi complimenti al giovane Gotoge per il successo della sua opera (che nel 2020 ha stracciato la concorrenza, divendo il manga più venduto e il film dal maggior incasso nella storia del Giappone), sono arrivate parole di stima anche da parte di Tomino, che in una recente intevista a Livedoor News ha voluto parlare anche di Demon Slayer:

“Quando Demon Slayer è uscito ho pensato ‘Dannazione! Questi ragazzi l’hanno fatto proprio bene!’ quando ho scoperto che team avevano messo insieme. I doppiatori sono fantastici, il compositore della colonna sonora, che tutti conoscono, è grandioso. Ci sono state così tante persone di talento in questo progetto! In questo senso, una volta che mi è passata l’invidia, ho iniziato a pensare ‘Ehi, questi ragazzi sanno il fatto loro!’ Ciò detto , io non credo che Demon Slayer sia un’opera artificiosa. Penso che il suo impatto sia stata una fortunata coincidenza. Di sicuro è strano che certi elementi si allineino così perfettamente”



Insomma, soltanto parole di stima quelle che giungono da Tomino, il creatore di una delle serie anime più iconiche di sempre. Per coronare il suo anno di successi, Gotoge e Demon Slayer possono godersi anche questa investitura.