L’attacco dei giganti: polemiche sul quinto episodio

La quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti procede alacremente, e il quinto episodio (qui la nostra, entusiastica recensione) ha finalmente dato inizio all’ultimo tremendo conflitto tra Marley ed Eldia. Moltissime sono state le voci favorevoli di fronte a un episodio dalle animazioni bellissime e dal ritmo incalzante, intenso e sentito, che è riuscito a trasmettere tantissime informazioni e che si è concluso con un epico e inatteso twist. Attenzione, l’articolo contiene degli spoiler!

Eppure una parte dei fan è rimasta delusa almeno da un aspetto. Subito dopo la messa in onda dell’episodio infatti, alcuni fan dell’opera di Hajime Isayama hanno dato voce su Twitter alla propria contrarietà di fronte alla scelta della colonna sonora per la drammatica e grandiosa scena finale dell’episodio, quella della trasformazione di Eren.

Il regista dell’episodio, Teruyuki Omine, è infatti stato bersagliato su Twitter dai commenti di chi riteneva che la colonna sonora scelta per l’attacco finale di Eren e per l’uccisione di Willy Tybur non fosse abbastanza epica. Molti avrebbero infatti preferito la OST della seconda stagione, molto più magniloquente e intensa. I fan però sono andati troppo oltre, arrivando al punto di costringere Omine a chiudere il suo profilo social per i troppi violenti attacchi ricevuti.

Immediatamente il resto della community dei fan de L’attacco dei giganti si è schierata al fianco del regista, che successivamente ha potuto riaprire il suo profilo (con delle restrizioni) condividendo immediatamente un tweet:

“Questo è l’account privato di un componente dello staff dell’anime. Per favore smettetela con le risposte e i retweet, sia negativi che positivi. Non voglio scocciare la compagnia o l’autore originale. Spero solo che la situazione si calmi”

Si spera che questi episodi rimangano dei semplici incidenti di percorso, e che non si ripetano nel corso della stagione. Per continuare ad avere tutte le news su L’attacco dei giganti continuate a seguire la stagione finale con noi, su Gamesvillage.it!