Cyberpunk 2077: svelata la roadmap e periodo d’uscita dell’aggiornamento next-gen

CD Projekt RED ha pubblicato nel corso delle ultime ore un nuovo video dedicato interamente a Cyberpunk 2077, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e GeForce Now. L’azienda polacca innanzitutto si è scusata in prima persona delle problematiche relative presenti sulle console old gen, rivelando ai giocatori il periodo d’uscita dei futuri aggiornamenti e contenuti in arrivo nel corso dell’anno e non solo sull’opera videoludica.

Chiamato “Our Commitment”, CD Projekt RED ha preso un grosso impegno con i giocatori: migliorare la qualità di Cyberpunk 2077 durante tutto il 2021. Ecco le parole espresse dalla software house polacca:

Cari giocatori, Ci impegniamo a risolvere bug e crash e continueremo a lavorare e a migliorare il gioco attraverso futuri aggiornamenti per assicurarci che vi piaccia il gioco indipendentemente dalla piattaforma. Useremo questo spazio per informarvi sui progressi del gioco, incluse informazioni su aggiornamenti, miglioramenti, DLC gratuiti e altro ancora.



Svelato anche il periodo d’uscita dell’aggiornamento next-gen destinato ad Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, il quale vedrà la luce nella seconda metà del 2021. Purtroppo, non sono stati svelati altri dettagli, ma sappiamo che lo studio si sta focalizzando per realizzare le due grandi patch che aggiusteranno diversi problemi. Tra l’altro, prima che venga alla luce l’update dedicato alle console di nuova generazione, lo studio pubblicherà dei DLC completamente gratuiti, dei quali non sappiamo al momento cosa includeranno.