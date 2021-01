Guilty Gear Strive: pubblicate informazioni sulle nuove modalità

Arc System Works ha pubblicato nuove informazioni per Guilty Gear: Strive che riguardano le modalità di gioco offline Tutorial, Arcade, Missione, Sopravvivenza, Allenamento e Versus. Di seguito una panoramica delle nuove modalità che troverai nel gioco:

Arcade

Fatti strada attraverso una serie di partite mentre ti godi la storia di ogni personaggio in questa modalità. La storia si dirama a seconda della tua prestazione nelle partite. Quando ti trovi in ​​difficoltà, un altro personaggio si presenta per combattere al tuo fianco!

Mission

Questa modalità è per i giocatori che vogliono imparare le basi dei giochi di combattimento, così come le diverse combo di ogni personaggio e i sistemi specifici del gioco: affronta missioni preparate una alla volta e impara le tecniche che puoi utilizzare in seguito nelle battaglie reali; Completare ogni missione ti farà guadagnare punti competenza che possono essere usati come guide per giocare alle varie modalità del gioco.

Survival

Combatti una partita dopo l’altra contro la CPU: guarda fino a che punto puoi arrivare con le tue abilità attuali; tenta la fortuna contro gli avversari più potenti che si presentano dopo un certo numero di vittorie; dopo aver provato la gioia di superare i tuoi limiti, vincerai prima che te ne accorga! Recupererai una quantità limitata di salute dopo ogni vittoria e, a fasi fisse, incontrerai un avversario difficile che può scatenare innumerevoli potenti abilità.

Training

Esercitati per essere pronto a qualsiasi situazione: in questa modalità puoi consultare le liste dei comandi e sono presenti tutorial per i principianti che potrebbero non capire come utilizzare ogni personaggio, oltre a una vasta gamma di funzioni di personalizzazione come registrazioni e impostazioni automatiche di contrattacco per giocatori avanzati; è presente anche la popolare funzionalità di salvataggio delle ricette combinate della serie, che ti consente di salvare le tecniche che utilizzi.

Versus

Oltre a giocare fianco a fianco contro gli amici, puoi anche giocare contro la CPU, di cui puoi determinare la forza e il carattere: nella schermata dei risultati, puoi analizzare la partita e visualizzare un grafico di dati per comprendere i tuoi punti di forza e di debolezza per utilizzarli nella prossima battaglia; affina le tue abilità e affronta la prossima battaglia.

Guilty Gear: Strive uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 9 aprile. Le edizioni Deluxe e Ultimate verranno lanciate per PlayStation 5 e PlayStation 4 con tre giorni di anticipo il 6 aprile.