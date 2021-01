Bravely Default II: l’ultimo trailer presenta nuove informazioni sul gioco

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Bravely Default II che introduce il paese di Rimedahl e i suoi personaggi, cinque lavori aggiuntivi, missioni secondarie e il nuovo mini gioco Bind & Dividi (B and D). Bravely Default II è previsto per Nintendo Switch il 26 febbraio in tutto il mondo. Di seguito una panoramica delle nuove informazioni:

Mondo

Rimedahl, Il regno della neve

Una nazione religiosa circondata da neve e ghiaccio, che secondo la leggenda fu salvata da un drago circa 1.000 anni fa. La Chiesa di Rimedahl, che adora il drago che ha salvato la nazione come suo dio drago, è la religione ufficiale del paese.

Nuovi Personaggi

Marpha Lancer (doppiato da Aya Endo)

Porta Asterisco Dragoon.

Goamel (doppiato da Hiroki Touchi)

piccola creatura simile a una lucertola che appare all’improvviso di fronte a Seth e ai suoi compagni mentre si recano a Rimedahl.

Gladys Kelly (doppiato da Mitsuki Saiga)

Porta asterisco del maestro di spada.

Helio (doppiato da Fukushi Ochiai)

Porta asterisco Spiritmaster.

Domovoy (doppiato da Hiroshi Naka)

Porta asterisco Oracle.

Gran Booth (doppiato da Soushirou Hori)

Porta asterisco Salve-Maker.

Sistema

Oltre allo scenario principale, che ruota attorno ai quattro cristalli, ci sono anche varie missioni secondarie, il mini-gioco B and D e altre attività per i giocatori.

Sotto-missioni

Oltre allo scenario principale, ci sono numerose missioni secondarie che i giocatori possono accettare: dando una mano a chi ha bisogno di aiuto, puoi ottenere ricompense e assistere a lati invisibili del mondo e personaggi che altrimenti non vedresti nello scenario principale.

Bind & Dividi (B ‘n’ D)

B and D, un popolare gioco di carte nel continente di Excillant, è un mini gioco in cui ogni giocatore posa sei carte e gareggia per occupare il territorio avendo il controllo di più carte da gioco alla fine della partita; è ora sbloccabile anche nella Demo finale di Bravely Default II completando lo scenario principale. I giocatori possono costruire il loro mazzo di sei carte e combinare liberamente Carte Mostro (occupa il territorio), Carte Lavoro e Carte Personaggio (entrambe possiedono effetti aggiuntivi).