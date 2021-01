Genshin Impact: la MiHoYo pubblicherà un Resin Pass mensile, rumors

Sembra che miHoYo possa pubblicare un nuovo Resin Pass in Genshin Impact, della durata di un mese, con 40 resine ricaricate al giorno e 60 resine ricaricate all’acquisto. Il pass sarebbe di 5 $ (4, 11 €): come riportato dall’utente Twitter @AeEntropy, sul PlayStation Store cinese è stato individuato un Resin Pass per Genshin Impact; il pass è stato successivamente rimosso dal PSN e miHoYo non ha ancora annunciato ufficialmente nulla. Original Resin è il sistema Stamina di Genshin Impact: la resistenza è una cosa in quasi tutti i giochi di gacha e fondamentalmente limita il tempo di gioco dei giocatori al giorno; Original Resin si ricarica nel tempo, con una resina ogni otto minuti, il limite originale per Resin nel Closed Beta Test, quando Genshin Impact è stato lanciato il 28 settembre, era 120, tuttavia, miHoYo ha aumentato il limite della resina originale a 160 con l’aggiornamento 1.1 dell’11 novembre. In ogni caso, se il Resin pass risulta reale, significa che miHoYo stia aggiungendo un ulteriore aiuto per chi non sopporta il sistema Resin, ma questa volta, i giocatori dovranno spendere dei soldi; inoltre, un gruppo di giocatori inglesi si è lamentata del fatto che miHoYo si preoccupasse solo dei giocatori cinesi, questa decisione potrebbe dimostrare come è molto probabile che miHoYo abbia fatto questa scelta seguendo il feedback dei giocatori inglesi.

Genshin Impact ha già due abbonamenti mensili: il primo, Blessing of the Welkin Moon, costa circa $ 5 ( circa 4.11 €) e garantisce ai giocatori 90 Prismogemme al giorno; l’altro abbonamento mensile è il Battle pass che distribuisce le ricompense ai giocatori quando completano obiettivi specifici. Esistono al momento solo due modi per ricaricare Original Resin: il primo è spendere Prismogemme; il secondo metodo consiste nello spendere oggetti rari: come le Fragile Resins, che esistono una quantità limitata di Fragile Resine in tutto Genshin Impact e si ottengono solo quando il tuo grado avventuriero sale di livello ma sono estremamente preziosi. MiHoYo ha appena aggiunto Ganyu, l’ultimo personaggio a cinque stelle del gioco e il suo evento Sinae Unicornis Chapter. Genshin Impact è disponibile per PC, dispostivi mobile, PS4 e PS5. Una versione per Nintendo Switch è ancora in sviluppo.