Turtle Beach annuncia l’acquisizione di Neat Microphones

Turtle Beach, compagnia leader negli accessori da gaming, annuncia oggi l’acquisizione di Neat Microphones. Quest’ultima crea, produce e vende microfoni digitali USB e analogici di alta qualità che dispongono di tecnologie e design all’avanguardia.

Il team dirigenziale dell’azienda acquisita comprende gli ex fondatori di Blue Microphones, inventori del primo microfono USB ad alte prestazioni, oltre che alcuni dei pionieri che hanno lavorato ad altri pluripremiati e rivoluzionari microfoni in grado di rivoluzionare il modo in cui i professionisti e i consumatori catturano la loro voce, la musica e altro ancora. L’acquisizione consente inoltre a Turtle Beach di entrare nel mercato globale dei microfoni, mercato da 2,3 miliardi di dollari, che sta vivendo una rapida crescita nel segmento degli accessori digitali/USB, dove l’innovazione Neat è focalizzata.