CORSAIR presenta i case mid-tower 5000 Series

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, ha annunciato oggi il lancio di una nuova serie di case ATX mid-tower perfetti per qualsiasi configurazione: CORSAIR 5000D, 5000D AIRFLOW e iCUE 5000X RGB. Tutti i case 5000 Series consentono di gestire i cablaggi delle componenti in modo semplice e pulito grazie al sistema CORSAIR RapidRoute. Inoltre, la nuova serie vanta capacità di raffreddamento incredibili grazie alle ventole incluse dotate di tecnologia AirGuide e a generosi vani interni in grado di accogliere molteplici radiatori, tra cui ben due da 360 mm. Grazie all’eleganza delle linee del 5000D, il design ottimizzato per la massimizzazione dei flussi d’aria del 5000D AIRFLOW e la spettacolare predisposizione per l’illuminazione RGB messa in risalto da quattro splendidi pannelli in vetro temperato del 5000X RGB, i case 5000 Series saranno in grado di soddisfare ogni genere di esigenza.

Introdotto recentemente con i prodotti 4000 Series, il sistema di gestione cavi CORSAIR RapidRoute ha dimostrato tutta la sua versatilità e praticità nella gestione del cablaggio cavi anche nelle configurazioni più complesse, aiutando quindi tutti gli appassionati a mantenere un aspetto ordinato e professionale del loro sistema. La serie 5000 aumenta ulteriormente la versatilità del sistema RapidRoute, grazie ad una sezione nascosta sufficientemente ampia da essere compatibile con tutti i principali connettori per scheda madre ed include inoltre canaline multiple di instradamento rimovibili in grado di gestire un maggior numero di cablaggi. La generosa profondità di 25 mm del sistema di instradamento dietro la scheda madre e la porta magnetica nascondi-cavi semplificano al massimo l’assemblaggio, consentendo di assemblare sistemi con cablaggi complessi senza però trascurare il lato estetico.