New Pokémon Snap: svelata la data d’uscita su Switch

Nel corso delle ultime ore, abbiamo appreso la data d’uscita su Nintendo Switch di New Pokémon Snap, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 30 Aprile 2021. Intanto, per cogliere l’occasione, il Presidente di Nintendo of America ha pubblicato il seguente comunicato stampa:

Intanto, ecco una panoramica del titolo da parte di The Pokémon Company:

In New Pokemon Snap, i giocatori assumeranno il ruolo di un fotografo di Pokemon in erba e lavoreranno con l’esperto della regione Lental, il professor Mirror, e la sua assistente, Rita, a un’indagine ecologica per fotografare i Pokemon che prosperano nella natura. I Wild Pokemon sono dappertutto e si sono adattati a prosperare in tutte le varie distese naturali della regione Lental. Possono essere visti vivere in gruppi che pattugliano il loro territorio, vagare serenamente da soli o anche giocare con altre specie di Pokemon. Con un occhio attento e l’acuto senso dell’avventura di un fotografo, sarete in grado di avvistare i Pokemon in agguato in ogni sorta di luoghi, compresi i nascondigli appartati… e a volte piombare improvvisamente giù dal cielo! I giocatori potranno interagire con i Pokemon lanciando un Fluffruit, un gustoso frutto che si trova in tutta la regione, per catturare la loro attenzione o guardarli mangiare. È anche possibile utilizzare questo frutto per aiutare ad attirare i Pokemon in una varietà di situazioni per vedere come reagiscono. Queste opportunità serendipitous presentano una sfida speciale, e catturarli con la macchina fotografica al momento perfetto può farti guadagnare punteggi più alti.