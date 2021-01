Samsung annuncia diverse novità al Samsung Galaxy Unpacked 2021

Samsung ha annunciato diverse novità nel corso del Samsung Galaxy Unpacked 2021, nel quale sono stati annunciati svariati prodotti dell’azienda. La nuova serie top di gamma Samsung Galaxy S21 arriva in tre differenti modelli per rispondere alle esigenze di ogni stile di vita e per aiutare gli utenti a trarre il meglio da ogni momento: Galaxy S21 5G è pensato per chi desidera un design sottile e un display compatto da 6,2’’; Galaxy S21+ 5G, con il suo display più ampio da 6,7’’ e una batteria più capiente, è perfetto per gli amanti del gaming e del binge-watching; infine, Galaxy S21 Ultra 5G racchiude il massimo dell’innovazione per le persone alla ricerca della migliore esperienza possibile e che desiderano essere sempre un passo avanti.

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G saranno disponibili in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire da oggi. I tre prodotti arriveranno nelle seguenti colorazioni con finiture opache:

Galaxy S21 5G : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White.

: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White. Galaxy S21+ 5G: Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black. Esclusivamente su Samsung.com saranno disponibili anche le colorazioni Phantom Gold e Phantom Red.

Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black. Esclusivamente su Samsung.com saranno disponibili anche le colorazioni Phantom Gold e Phantom Red. Galaxy S21 Ultra 5G: Phantom Silver e Phantom Black.

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S21 5G : nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929,00.

: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929,00. Galaxy S21+ 5G : nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129,00.

: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129,00. Galaxy S21 Ultra 5G: nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.279,00, nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.329,00 e nella versione da 16GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.459,00.

I nuovi auricolari Galaxy Buds Pro offrono un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation (ANC) intelligente e connettività migliorata tra i dispositivi Galaxy, il tutto racchiuso all’interno di un design moderno ed elegante. Galaxy Buds Pro si configurano come la migliore offerta di auricolari di Samsung, progettati per ottenere il massimo dal lavoro, dall’intrattenimento e da ogni aspetto della propria vita. I nuovi Galaxy Buds Pro saranno disponibili a partire dal 15 gennaio a un prezzo consigliato di 229€ in tre magnifici colori: gli iconici Phantom Black e Phantom Silver e l’incredibile Phantom Violet, perfetto per accompagnare il Galaxy S21.

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia di SmartThings Find, un nuovo servizio che aiuta a rintracciare velocemente e facilmente i dispositivi Galaxy. SmartThings Find utilizza la Bluetooth Low Energy (BLE) e tecnologie ultra-wideband (UWB) per aiutare le persone a localizzare i propri smartphone, tablet, smartwatch e auricolari Galaxy. A breve sarà rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app SmartThings sugli smartphone e i tablet Galaxy con sistema operativo Android 8 o successivo. Una volta installato, gli utenti potranno accedere al servizio SmartThings Find utilizzando il banner dedicato nella schermata Home nell’app SmartThings.

Inoltre, grazie al nuovo localizzatore Bluetooth Galaxy SmartTag è ancora più semplice trovare i propri oggetti non connessi: è sufficiente attaccarlo alle chiavi, alla borsa o persino al collare del proprio animale domestico per rintracciarli facilmente. Galaxy SmartTag è disponibile da oggi a un prezzo consigliato di 34,90 €.