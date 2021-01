BloodStained Ritual of The Night riceve la Modalità Classica con il nuovo DLC gratuito

505 Games e ArtPlay, creatori dell’ottimo titolo platform BloodStained Ritual of The Night sono lieti di annunciare che il celebre titolo ha adesso ricevuto ben due novità, arricchendo ulteriormente i già numerosi contenuti che esso offre.

Come già vi avevamo anticipato qualche giorno fa, tramite un nuovo DLC completamente gratuito i giocatori potranno adesso rigiocare l’opera con la nuova Modalità Classica, la quale fa tornare la protagonista, Miriam, in un mondo a 8-bit armata solo di una spada-frusta. L’altra novità del contenuto aggiunivo è un crossover con il mondo di Kingdom Two Crowns, denominato “Kingdom Crossover”.

Ovviamente, il nuovo DLC per Bloodstained Ritual of The Night è disponibile per tutte le piattaforme, parliamo quindi di PC (tramite Steam), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per ulteriori dettagli continuate pure a leggere la descrizione, mentre ancora più giù, dopo le parole dei creatori, potete dare un’occhiata al nuovo trailer pubblicato per l’occasione.

Modalità Classica – Annunciata durante la campagna Kickstarter di Bloodstained, la Modalità Classica manda Miriam in un mondo 8-bit armata solamente di una spada-frusta. Miriam dovrà entrare ancora una volta nel castello demoniaco per affrontare Gebel e sopravvivere a cinque strazianti livelli e cinque temibili mini-boss che la ostacoleranno. Una volta terminata la Modalità Classica, i giocatori verranno classificati in base al loro tempo di completamento, punteggio e numero di morti in tre livelli di difficoltà diversi. Assicuratevi di usare in modo efficiente le mosse speciali di Miriam, tra cui la scivolata, il backstep e il salto mortale all’indietro. La Modalità Classica può essere attivata dall’opzione “MODALITÀ EXTRA” nella schermata del menù principale.

Kingdom Crossover – I publisher Raw Fury e 505 Games hanno collaborato l’anno scorso per portare i personaggi di Bloodstained Ritual of the Night – Miriam, Zangetsu, Gebel e Alfred – in Kingdom Two Crowns. Entrambi gli editori hanno fatto squadra ancora, ma questa volta per portare il mondo di Kingdom Two Crowns dentro Bloodstained. Il nuovo contenuto, denominato ”Kingdom Crossover”, include una nuova area di gioco che cattura la bellissima e moderna pixel art di Kingdom. I giocatori affronteranno un nuovo boss “Archer Familiar Shard” e potranno trovare un nuovo pezzo di equipaggiamento: la corona, che riduce i danni ricevuti al costo di oro.

Per me è stato un sogno che si è avverato collaborare con Koji Igarashi, per anni un’ influenza di spessore nei miei progetti. Va quindi da sé che lavorare con l’universo di Bloodstained era un’occasione che non potevamo perderci, e non vediamo l’ora di giocare “Dead Lands” in Bloodstained.

Rimaniamo dediti a dare ai nostri fan nuovi modi di vivere Bloodstained, e la nostra collaborazione con Raw Fury negli ultimi due anni ha aperto entrambi i nostri mondi. Oltre al crossover con Kingdom: Two Crowns, abbiamo anche introdotto la Modalità Classica che darà una scarica di nostalgia bramata da molti fan.