Resident Evil Village verrà mostrato durante lo Showcase del 21 gennaio

Capcom prenderà la scena, la prossima settimana, per dedicarla completamente ad uno dei franchise horror più famosi dell’intera storia videoludica. Parliamo ovviamente di Resident Evil e dello showcase annunciato dal colosso nipponico che si terrà il 21 gennaio sulle piattaforme Facebook, YouTube e Twitch alle nostre ore 23.00.

Ovviamente, il capitolo Village verrà mostrato con il primo video gameplay in assoluto, come ci fa notare il tweet di Capcom Italia che trovate in calce. Inoltre, già dal teaser è possibile evincere qualcosa, come un nuovo tipo di nemico, il quale sembra possa teletrasportarsi, si può scorgere una specie di lupo mannaro, il quale brandisce un gigantesco martello, assieme ad altri della stessa “famiglia”.

Ovviamente, GamesVillage vi terrà informati per tutte le novità che arriveranno riguardo Resident Evil Village, il quale vi ricordiamo arriverà entro quest’anno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC ma potrebbe non arrivare mai su Xbox One e PlayStation 4. Vi lasciamo al teaser che trovate dopo il tweet di Capcom Italia e la descrizione del prodotto a cura di Capcom.

Ritorna Resident Evil, con l’ottavo capitolo della serie principale. Resident Evil Village ha lo scopo di rivoluzionare il mondo dei survival horror. Anni dopo aver vissuto un’esperienza da incubo, Ethan Winters è riuscito a ricostruire una vita normale assieme alla sua famiglia. Questa vita gli sarà strappata da colui che da tutti è considerato un eroe, Chris Redfield.