King of Seas: il titolo tutto italiano sbarca a febbraio

Fa sempre piacere sentire di un team di sviluppo italiano che pubblica un nuovo titolo, proprio come i ragazzi di 3DClouds, i quali si avvicinano alla data di pubblicazione della loro opera action-RPG King of Seas.

L’idea alla base è quella di un RPG ambientato in un mondo piratesco e a dir poco pericoloso, ma con la peculiarità di avere un mondo generato proceduralmente. Il tutto suona sicuramente interessante e, mentre vi lasciamo alla descrizione del prodotto tramite Steam, seguita dal nuovo trailer, vi informiamo che King of Seas sarà disponibile il 18 febbraio su PC (tramite Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

King of Seas è un gioco di ruolo d’azione ambientato in un mondo piratesco procedurale. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati.

“Cannonate riecheggiano sui sette mari. All’orizzonte il sole sorge illuminando una nuova era dei pirati. Molla gli ormeggi, spiega le vele e lanciati nel cuore della tempesta plasmando il tuo impero. L’assassinio di tuo padre non verrà perdonato.”

King of Seas è Gioco di Ruolo d’azione ambientato in un mondo piratesco procedurale.

Dovrai lottare per riconquistare quanto tolto da un feroce complotto: un’avventura epica ti attende in un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati.

MECCANICHE PRINCIPALI

Storia : Una serie di quest che ti guideranno alla scoperta dei bizzarri personaggi del nostro mondo, con divertenti dialoghi pronti a guidarti in un’epica avventura.

: Una serie di quest che ti guideranno alla scoperta dei bizzarri personaggi del nostro mondo, con divertenti dialoghi pronti a guidarti in un’epica avventura. Generazione Procedurale : Tuffati in un mondo lussureggiante, generato proceduralmente per rinfrescare la meccanica di esplorazione ad ogni nuova partita.

: Tuffati in un mondo lussureggiante, generato proceduralmente per rinfrescare la meccanica di esplorazione ad ogni nuova partita. Mondo dinamico : Il mondo reagisce in maniera viva alle tue azioni, cambiano le rotte navali e ad ogni insediamento conquistato la difficoltà si adatta per darti sempre del filo da torcere.

: Il mondo reagisce in maniera viva alle tue azioni, cambiano le rotte navali e ad ogni insediamento conquistato la difficoltà si adatta per darti sempre del filo da torcere. Mappa: Una nebbia fitta ti impedirà di andare a colpo sicuro verso gli obiettivi, non vorrai mica perdere il gusto dell’esplorazione!?