Star Wars Battlefront II è adesso gratis su Epic Games Store

Come vi avevamo già anticipato giorni fa, Star Wars Battlefront II è ora gratuitamente riscattabile sull’Epic Games Store. Sicuramente moltissimi fan avranno già giocato la produzione offerta da Electronic Arts, non ottimamente accolta dai giocatori inizialmente, ma poi rivalutata in seguito alle mosse effettuate dallo stesso publisher e dopo essersi scusato con la propria utenza.

Comunque, per chi ancora non avesse Star Wars Battlefront II, ora può tranquillamente riscattarlo. Inoltre, non si tratta dell’edizione base, bensì della Celebration Edition, la quale contiene ulteriori elementi di personalizzazione. Mentre vi proproniamo qui il link per lo store di Epic Games, vi lasciamo alla descrizione del prodotto, ricordandovi che il titolo è disponibile soltanto fino al 21 gennaio.