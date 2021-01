Outriders: rivelati i requisiti per PC

Bisognerà aspettare ancora qualche mese per l’uscita di Outriders, l’ultimo sparatutto in terza persona di casa Square Enix, sviluppato da People Can Fly, previsto a lancio i prossimo 1 aprile 2021, ma nel frattempo la casa di sviluppo ha deciso di rendere noti i requisiti minimi richiesti per la versione PC del videogioco, in modo che i giocatori si possano preparare (e, perché no, fare spazio sui loro hardware).

Di per sé non si tratta di requisiti folli: quelli minimi sono un Intel Core i5-3470 o un AMD FX-8350 con 8 GB di RAM e una GeForce GTX 750 Ti o una AMD Radeon R9 270x, per quanto riguarda i requisiti consigliati invece, si parla di un Intel Core i7-7700 o di un AMD Ryzen 5 1600, con 16 GB di RAM e una GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 480. Non è stato rivelato nulla invece, sull’hardware richiesto per il preset con Ultra-Wide Screen, che sarà supportato (e a cui potete dare un’occhiata nel video in calce all’articolo).

Ad ogni modo sembra garantita un’esperienza grafica pienamente soddisfacente, con un frame-rate di 60 fps, con un campo visivo adattabile e uno scaling di risoluzione dinamico. Il tutto occuperò all’incirca 70 GB di spazio nella memoria del vostro PC.

Il team di sviluppo ha inoltre svelato quelle che saranno altre funzionalità del titolo, come la customizzazione dell’interfaccia utente, il supporto per Nvidia DLSS e il completo cross-play tra tutte le piattaforme. Outriders infatti uscirà, vi ricordiamo, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam) e Google Stadia. Se non vedete l’ora di provarlo, ricordate di non perdervi la demo, in uscita il prossimo 25 febbraio.