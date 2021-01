Riders Republic rimandato alla fine del 2021

Non è cominciato proprio nel migliore dei modi questo 2021 per l’industria videoludica, con l’onda lunga dei tanti rinvii del 2020 che si fa ancora sentire e colpisce durissimo. E così dopo l’annuncio del ritardo di Hogwarts Legacy, che slitterà al 2022, oggi è Ubisoft che è stata costretta a comunicare il rinvio di Riders Republic (qui la nostra anteprima), il suo ultimo titolo dedicato agli sport estremi. Insomma, sembra che Jason Schreier avesse ragione.

Riders Republic era previsto in uscita per il 25 febbraio 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia, e sarebbe stata una grande esperienza multiplayer, che comprende sport come lo snowboard, la mountain bike e persino i lanci con le tute alari. Un vero e proprio contenitore di adrenalina, dedicato a chi non sa fare a meno delle emozioni forti. Al di là del vero punto di forza del titolo (gare che possono contare fino a 50 giocatori contemporaneamente), Ubisoft ha voluto inserire anche una modalità Carriera, e un sistema open world basato su alcuni dei più belli parchi nazionali degli Stati Uniti.

Il rinvio servirà, secondo Ubisoft, a “permettere al nostro team di regalare ai fan la miglior esperienza piena di divertimento possibile”. Da alcuni rumors, comunque, sembra che la casa di sviluppo potrebbe decidere di abbandonare lo sviluppo delle versioni old-gen del titolo, favorendo quelle per next-gen e per PC, accelerando dunque i tempi di sviluppo. Per il momento non c’è ancora una nuova data d’uscita.