Evangelion 3.0 + 1.0: nuovo rinvio a causa del Covid

La pandemia da Covid-19 ha vinto di nuovo, e per la seconda volta Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time ha dovuto arrendersi a una situazione epidemiologica insostenibile, finendo per essere rimandato a un periodo più propizio. La notizia purtroppo non giunge affatto inattesa: la produzione aveva già dovuto annullare le proiezioni di mezzanotte previste al lancio dell’opera, e un rinvio dell’ultimo lungometraggio che riscriverà il finale della serie iconica ideata da Hideaki Anno era nell’aria da giorni, fin da quando le prefetture di Tokyo, Kanagawa, Saitama e Chiba avevano proclamato lo stato d’emergenza.

Quello annunciato oggi è dunque il secondo rinvio per Evangelion 3.0 + 1.0. Il film avrebbe dovuto fare il suo esordio il 27 giugno 2020, ma la prima ondata del coronavirus ne aveva impedito l’uscita, costringendo lo studio d’animazione Khara a rinviare tutto al 23 gennaio. E ora è di nuovo il Covid a impedire l’uscita in sala di quella che è sicuramente una delle pellicole anime più attese, dal momento che chiuderà definitivamente una delle epopee più iconiche e famose di questo medium.

La tetralogia Rebuild of Evangelion si sarebbe dovuta concludere in realtà nel 2015, ma l’ultimo film dedicato alla celeberrima saga fantascientifica di Anno era stato messo in standby dal’autore stesso, che aveva scelto di dedicarsi al progetto di Shin Godzilla. Ora però sembra che tutto cospiri contro i fan per continuare a ritardare l’attesissimo finale della saga.

Una nuova data per l’uscita di Evangelion 3.0 + 1.0 non è ancora stata annunciata, ma i fan possono consolarsi con la consapevolezza che lo studio Khara ha terminato i lavori sul film e che, non appena la situazione lo consentirà, la pellicola arriverà nelle sale. Nel frattempo, per tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci!