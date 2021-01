Dragonball Super: ecco le bozze del capitolo 68

Il manga di Dragonball Super ha chiuso il 2020 con una svolta, mettendo fine al suo arco narrativo più lungo finora, quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica. La sconfitta dello stregone Moro, il Divoratore di Pianeti, non ha messo fine all’opera di Toyotaro, ma ha anzi aperto la strada a un nuovo arco narrativo, quello di Granolla il Sopravvissuto, che comincerà a svelarsi in questo 2021, a partire dal capitolo 68.

E a una settimana dall’uscita del capitolo, come è ormai tradizione, Shueisha ha condiviso online alcune pagine delle bozze, regalandoci un primo sguardo, e qualche anticipazione, sul prossimo numero di Dragonball Super.

Le anticipazioni si dividono in tre parti: pare che ci sarà un flashback relativo a Granolla e alla sua infanzia, in cui si vedranno anche Freezer e alcuni Saiyan, mentre la seconda parte si concentrerà proprio su quello che diventerà il villain principale della nuova saga. Infine la scena tornerà sui nostri protagonisti, Goku e Vegeta, che, nonostante abbiano da poco sconfitto Moro, ancora una volta chiederanno a Whis, l’angelo del Dio della Distruzione, lord Beerus, di allenarli.

Anticipazioni gustose, che non fanno altro che aumentare l’hype dei fan in vista dell’uscita del nuovo capitolo del manga e dell’inizio del nuovo arco narrativo. Fan che comunque stanno disperatamente chiedendo a Toei Animation un nuovo anime di Dragonball Super dopo la lunga pausa che dura ormai dal 2018.

Dragon Ball Super Chapter 68 Drafts. (1/3). Seems like we are getting a colorpage! pic.twitter.com/NjjhlAVONX

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) January 14, 2021