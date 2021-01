Doraemon: ecco la collection dedicata di Gucci

Gucci sembra averci preso gusto e torna a rivolgersi al mondo degli anime. Dopo aver “preso in prestito” i protagonisti di One Piece, Luffy e Zoro, come testimonial per la sua collezione autunno/inverno, la maison fiorentina d’alta moda ha deciso di rinnovare la sua collaborazione con le opere d’animazione giapponese, rivolgendosi stavolta a un altro franchise iconico come Doraemon.

Arriva infatti direttamente dal Giappone la notizia che la casa di moda italiana abbia lanciato una collection ufficiale dedicata al gatto spaziale nato dalla fantasia di Fujiko F. Fujio (pseudonimo degli autori Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko). Nasce così un’intera serie di vestiti, accessori, borse e pochette con il logo o il volto di Doraemon che si sposa all’eterno stile di Gucci (con risultati che alcuni fan hanno trovato a dir poco discutibili).

E quanto potrebbe mai costare un articolo di questa prestigiosa linea per otaku amanti dell’alta moda? Sarete felici di scoprire che oltre al suo stile Gucci stia mantenendo anche i suoi prezzi: una borsetta può arrivare a costare l’inezia di 1400 dollari, mentre il prezzo di una borsa più capiente si attesta attorno ai 2200 dollari. E anche i capi di vestiario, dalle giacche alle gonne, passando per i maglioni, hanno prezzi che non scendono mai al di sotto dei 1000 dollari. Insomma sembra proprio che il brand di Doraemon abbia il suo più che discreto valore.

Ad ogni modo Gucci non è l’unica azienda del mondo dell’alta moda ad essersi rivolta al mondo degli anime: negli ultimi anni anche Moschino, Coach, Sandy Liang e Louis Vuitton hanno realizzato delle collection ispirate ad alcune delle più famose opere dell’animazione giapponese.