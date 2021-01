Puyo Puyo Tetris 2: arriva Sonic the Hedgehog

SEGA aveva promesso degli annunci e questi sono arrivati, anche se ci aspettiamo anche molto altro a dire il vero. Intanto, la casa giapponese è orgogliosa di annunciare che Puyo Puyo Tetris 2 (qui la nostra recensione), sequel dell’amato crossover di due iconiche serie di puzzle, riceve oggi il primo degli aggiornamenti gratuiti di contenuti post-lancio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.

Per far brillare ulteriormente questo coloratissimo puzzle game, saranno aggiunti una serie di nuovi personaggi, una nuova modalità di gioco, quattro nuove tracce BGM e 20 nuovi avatar, tutti descritti di seguito! Tutti questi nuovi contenuti saranno disponibili per i giocatori subito dopo aver scaricato e installato il nuovo aggiornamento.

Quattro nuovi personaggi giocabili si uniranno all’avventura: il leggendario Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord e The Ocean Prince, ognuno con le proprie abilità che possono essere utilizzate nella Skill Battle mode

Nuova modalità online Boss Raid: combatti con i tuoi amici in modalità coop per abbattere un nemico comune

•Quattro nuove tracce BGM (Background Music) inclusa Sonic the Hedgehog theme song

20 nuovi Avatar dei tuoi personaggi preferiti di Puyo Puyo che puoi usare per personalizzare il tuo profilo

I giocatori dovranno essere sulla stessa versione di Puyo Puyo Tetris 2 per giocare online insieme, quindi consigliamo a tutti di aggiornarsi all’ultima patch per garantire la compatibilità.

Sonic the Hedgehog espande il roster di Puyo Puyo Tetris 2

Un cast già robusto che cresce ancora di più a partire da oggi con quattro nuovi personaggi giocabili che si uniscono al titolo. Il primo è un ospite speciale della serie di punta di SEGA che non ha bisogno di presentazioni, Sonic the Hedgehog! Il velocissimo riccio blu vive la vita secondo le sue regole. Odia la disonestà e l’ingiustizia e non ha paura di lottare per ciò che è giusto.

Ms. Accord è un’insegnante della Primp Magic School. Sebbene sia molto gentile, è nota per preparare programmi di lezioni piuttosto particolari. Ha già interpretato un ruolo minore nell’originale Puyo Puyo Tetris, ma in questo aggiornamento sarà la prima volta che la signora Accord apparirà come personaggio giocabile.

La prossima è Lidelle, una studentessa della Primp Magic School. Nota per essere gentile e pacata, è anche molto timida e nasconde le sue corna avvolgendole con i suoi capelli. Pur non condividendo alcuna relazione di sangue, considera il Dark Prince e Draco i suoi fratelli maggiori.

Infine, The Ocean Prince, il principe del mare, un reale che può essere piuttosto egoista senza rendersene conto. A volte assume una forma umana quando usa un particolare incantesimo. Come Ms. Accord e Lidelle, questo segnerà la sua prima apparizione come personaggio giocabile dopo Puyo Pop Fever e dopo aver fatto un cameo in Puyo Puyo Tetris.

Fate squadra per il Boss Raid

La nuova modalità online Boss Raid ti consente di invitare tre dei tuoi amici per aiutarti nella tua missione per abbattere un feroce boss controllato dalla CPU. Inoltre, per coloro che giocano su Nintendo Switch, puoi anche rilassarti con un po ‘di co-op sul divano usando il multiplayer wireless locale di Switch.

Seguendo le regole della modalità Skill Battle, i giocatori creeranno la loro squadra dal roster di personaggi ora ampliato: scegliere un party con abilità complementari è la chiave per una strategia vincente. Mentre giochi, farai scoppiare i Puyos ed eliminerai i Tetrimino, scuotendo i Garbage Puyos e facendo perdere HP al boss. Se i suoi HP arrivano a 0, vinci!

Giocate secondo il vostro livello di abilità aggiustando il livello di difficoltà