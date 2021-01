Pokemon Diamante e Perla remake: arriva quest’anno per Switch, rumors

Il 2021 segna il 25° anniversario di Pokemon e sembra che Nintendo e The Pokemon Company lo celebreranno lanciando i tanto richiesti remake di Pokemon Diamante due e Perla, 15 anni dopo che i due giochi originali sono stati lanciati per Nintendo DS: il rumor arriva direttamente dall’account twitter di Centro Pokemon. La notizia rivela che i remake di Pokemon Diamante e Perla saranno lanciati esclusivamente per Nintendo Switch entro la fine dell’anno, con Nintendo e The Pokemon Company che pianificano di rivelare il progetto già il mese prossimo. L’insider di Pokemon, Kelios, ha pubblicato sul suo account la notizia che il 25 febbraio dovrebbe esserci un Pokemon Direct per celebrare il Pokemon Day, che coincide con la data data del 25° anniversario della serie.

Kelios afferma anche che i remake di Diamante e Perla non saranno nello stile dei giochi Pokemon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee lanciati nel 2018,notizia confermata anche dall’account Twitter di Centro Pokemon: i giochi saranno titoli Pokemon tradizionali con meccaniche di cattura adeguate. inoltre, Centro Pokemon sottolinea anche su Twitter che il dominio diamondpearl.pokemon.com è ora attivo. L’accesso al dominio ti dà un errore 403, il che significa che il dominio è attivo, ma l’accesso al suo contenuto è stato bloccato dal proprietario del dominio. Ricordiamo che sono ormai passati due anni da quando sono usciti Pokemon Spada e Pokemon Scudo e anche se questa notizia potrebbe riaccendere le speranze dei fan di Diamante e Perla, è sempre meglio aspettare notizie da fonti ufficiali.