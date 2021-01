Immortals Fenyx Rising: il nuovo update aggiunge il supporto per l’espansione A New Gods

Da più di un mese, Immortals Fenyx Rising ha fornito una soluzione ai fan di avventure open world, sulla scia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild: presto avrà ancora di più da fornire nelle prossime settimane e mesi, poiché il gioco riceverà nuove espansioni DLC e, in preparazione, Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento; l’aggiornamento 1.1.0 su tutte le piattaforme, porta con sé una serie di correzioni di cui Immortals il titolo ha bisogno, che includono varie correzioni alla localizzazione e alla stabilità, con Ubisoft che fa menzione specifica delle correzioni ai bug trovati in alcune attività, nonché problemi con la modalità foto del gioco e le opzioni di personalizzazione. L’aggiornamento aggiunge anche il supporto per la prima espansione DLC di Immortals Fenyx Rising :A New God, che, secondo una recente fuga di notizie dal Nintendo eShop, uscirà la prossima settimana.

In ogni caso, sembra che il DLC arriverà presto, ma i giocatori possono provare una missione in questo momento, poiché Ubisoft ha anche annunciato una demo gratuita ora disponibile come parte dell’aggiornamento; a completare le aggiunte introdotte con il nuovo aggiornamento, Ubisoft ha aggiunto il supporto del feedback tattile a varie azioni di combattimento nella versione PS5 del gioco: sebbene l’editore non abbia dettagliato esattamente cosa ciò comporti, dovrebbe, per lo meno, rendere il combattimento più pesante ora grazie al feedback extra proveniente dal controller Dual Sense della PS5. Di seguito una panoramica di alcuni problemi risolti dal nuovo aggiornamento di Ubisoft per Immortal Fenyx Rising:

Aggiunto supporto per il prossimo contenuto DLC A New God

Correzioni multiple di localizzazione.

Varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Interfaccia utente

La personalizzazione visiva ora rimane applicata quando si cambia arma o armatura.

Grafica

La freccia guidata può ora essere vista da più lontano.

Immortals Fenyx Rising è disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X e Xbox Series S.