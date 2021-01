Mercenaries Blaze Dawn of the Twin Dragons: disponibile per PS4 in Giappone

La versione per PlayStation 4 dell’RPG strategico Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons è ora disponibile tramite il PlayStation Store in Giappone per 2.200 yen; il titolo è stato lanciato per Switch il primo ottobre 2020 in Giappone e il 17 dicembre in occidente; di seguito una panoramica del gioco:

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons presenta una lunga campagna con profondità di gioco e una storia affascinante. Crescere con la tua squadra completando battaglie strategiche a turni, con molte missioni opzionali e dettagli da considerare: quale classe migliorerai per ogni personaggio e quale equipaggiamento o abilità darai la priorità?

Le apprezzate battaglie strategiche a turni dello sviluppatore Rideon sono svolte da un punto di vista isometrico e sono caratterizzate da una maggiore versatilità in quanto posizioni i personaggi non solo in termini di elevazione e nemici, ma anche per massimizzare attacchi e difesa a seconda della direzione che affronti: diverse armi e abilità sono tutti strumenti che devono essere utilizzati in modo intelligente per i migliori risultati, con classi di personaggi che sono parte integrante della strategia del giocatore. Le novità della serie per Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons sono mappe di battaglia completamente in 3D, insieme a immagini e audio migliorati; i disegni dei personaggi sono del Sig. Masayoshi Nishimura, con il variegato cast che racconta una storia emozionante e sorprendente.

Caratteristiche principali