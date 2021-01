Persona 5 Strikers: pubblicato il nuovo trailer All-Out-Action

È stato pubblicato un nuovissimo trailer di Persona 5 Strikers, l’attesissimo sequel del JRPG di successo di Atlus, Persona 5. Il nuovo trailer di trenta secondi è stato originariamente pubblicato ieri come video non in elenco sul canale YouTube ufficiale di Atlus West e da allora è stato utilizzato come pubblicità su varie piattaforme di social media, come Instagram. Sebbene il trailer non sia attualmente disponibile per la visualizzazione sul canale YouTube di Atlus West, il filmato è stato estratto da una serie di fonti, come Persona YouTuber Faz.

L’ultimo trailer presenta nuovi filmati dei Phantom Thieves in azione, oltre a nuove linee vocali del cast inglese. Queste nuove righe includono Morgana che avverte gli altri ladri sul numero preoccupante di prigioni Metaverse. Un nuovo personaggio, Sophia, può anche essere visto per un breve momento nel trailer mentre combatte le ombre.

Persona 5 Strikers è un imminente gioco di ruolo di Atlus che si svolge sei mesi dopo gli eventi del mega gioco Persona 5. Il gioco vede Joker tornare a Tokyo per un viaggio estivo con i suoi amici. Tuttavia, i piani di vacanza della banda vengono sospesi quando una serie di strani eventi iniziano a verificarsi in tutto il Giappone. Presto, Joker e il resto dei Ladri si ritrovano a indossare i loro abiti da Phantom Thief e a viaggiare ancora una volta nel Metaverso. A differenza del gioco principale, che prevedeva il combattimento a turni, Strikers offre combattimenti in tempo reale e consente ai giocatori di controllare ogni membro dei Phantom Thieves (ad eccezione del Navigator, Futaba): la storia del sequel introduce anche due nuovi personaggi, la già citata AI Sophia e l’agente di polizia Zenkichi Hasegawa. Persona 5 Strikers sarà ufficialmente lanciato il 23 febbraio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il gioco è stato inizialmente pubblicato in Giappone il 20 febbraio 2020, con il titolo Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.