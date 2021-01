Naughty Dog cerca sviluppatori per un nuovo gioco

Sui canali social di Naughty Dog Jobs, account per le carriere professionali all’interno della software house californiana, è stato pubblicato un messaggio che fa sapere di come il team stia assumendo, per questo 2021, degli sviluppatori di talento in diversi campi per lo sviluppo di un nuovo gioco. Si possono infatti vedere ruoli nell’animazione, la parte artistica, di editor, game design, produzione, programmazione ma anche test sulla qualità e interfaccia utente.

Il tweet è stato condiviso anche dal co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, che invita gli sviluppatori a lavorare con loro, aggiungendo di come stiano “facendo qualcosa di molto bello!”. Scontato dirlo, non viene fatto sapere null’altro, anche lo stesso Drcukmann mette un emoji con la bocca cucita. Come si può vedere dai ruoli, però, compare quello di game designer per single player, e tra i programmatori c’è anche un online systems programmer; il che potrebbe far pensare al fatto che il gioco possa avere sia una parte per giocatore singolo che una multiplayer. Ma è ancora presto per fare supposizioni, vedremo cosa annuncerà in seguito Naughty Dog per questo nuovo lavoro, fiduciosi del team che ha dato vita al gioco più premiato del 2020, The Last of Us Part II.