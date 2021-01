Hitman 3: ecco quando arriverà su Nintendo Switch

IO Interactive ha recentemente portato con sé diverse novità legate alla versione Nintendo Switch di Hitman 3, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e Xbox One, a partire dalla giornata del 20 Gennaio 2021. Ebbene si, manca pochissimo all’uscita del nuovo capitolo con protagonista l’Agente 47, ma anche per chi lo vorrà provare su Nintendo Switch avrà la possibilità di farlo in quella giornata.

Infatti, dal 20 Gennaio 2021, l’azienda ha annunciato che anche la versione Cloud su Nintendo Switch sarà disponibile in contemporanea con le piattaforme precedentemente citate. Ecco una panoramica dedicato a Hitman 3: