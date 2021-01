Sea of Stars: schermata del level up nel nuovo mini filmato

In queste settimane Sabotage Studio sta pubblicando dei mini filmati relativi a Sea of Stars, RPG a turni con uscita prevista nel 2022. L’ultimo in ordine di tempo, mostra la schermata di level up dei personaggi. Come si può vedere, infatti, si può decidere quale abilità dei protagonisti migliorare. Nel caso specifico si nota come sia stato scelto un +2 sull’attacco fisico di Zale e sempre un +2 sull’attacco fisico di Valere, con una possibilità di scegliere fra 4 opzioni. Altre statistiche vengono invece aumentate automaticamente.

Tra i filmati pubblicati precedentemente, c’era un combattimento di Zale e Valere contro il Giant Slug (lumaca gigante). Lo potete vedere in fondo alla notizia. Lasciandovi al filmato qui sotto, ricordiamo infinte Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro.